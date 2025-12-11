ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
Indigo Crisis | ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ; ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ
Indigo Crisis | ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ; ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:09 IST
Last Updated 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:09 IST
Comments
ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಡಿಗೊದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IndiGo Crisis: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹ 569 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಗೊ
IndiGo Crisis: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹ 569 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಗೊ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IndiGo Crisis: ಇಂಡಿಗೊಗೆ ಪೆಟ್ಟು; ಶೇ 5ರಷ್ಟು ವಿಮಾನಯಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ DGCA
IndiGo Crisis: ಇಂಡಿಗೊಗೆ ಪೆಟ್ಟು; ಶೇ 5ರಷ್ಟು ವಿಮಾನಯಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ DGCA
ExplainerAviationflight cancelledindustryCivil Aviation MinistryIndigo

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT