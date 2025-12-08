IndiGo Crisis: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹ 569 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಗೊ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ₹ 569 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>9 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳ ಪೈಕಿ, 4,500ರಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 36 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದ ಸರಕನ್ನೂ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5.86 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಿಎನ್ಆರ್ಗಳನ್ನು (ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಸರಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು) ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ 5.87 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ, ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು 9,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸುಮಾರು 10,000 ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಡಿದೆ.</p>.ಇಂಡಿಗೊದಿಂದ ₹610 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ: ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ .7ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಇಂಡಿಗೊ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 127 ವಿಮಾನ ರದ್ದು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>