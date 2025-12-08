7ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಇಂಡಿಗೊ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 127 ವಿಮಾನ ರದ್ದು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸತತ ಏಳನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.IndiGo Crisis: ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇಒ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ 62 ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ 65 ಸೇರಿ 127 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ. ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾಣ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ 75, ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ 59 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 134 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೇಳಿದೆ.</p>.6ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಇಂಡಿಗೊ ಅಡಚಣೆ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 400 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ದೆಹಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ‘ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>‘1,650ಕ್ಕೂ ವಿಮಾನಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.</p>.IndiGo Crisis | ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಣ ಮರಳಿಸಲು ಬದ್ಧ: ಇಂಡಿಗೊ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>