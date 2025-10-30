25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಆಮೂರ, ನಾಯಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ 55 ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ?

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 29</strong>– ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್. ಆಮೂರ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಚ್. ನಾಯಕ್, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾನಗಲ್, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 55 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು 55ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಾಳೆ, ಪಟ್ಟಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಸವಾಲು</strong></p><p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಅ. 29–</strong> ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ–ನೆಹರೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>