75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಿಷೇಧ

<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಿಷೇಧ</strong></p>.<p><strong>ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16–</strong> ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯ ಚೌಕದ ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. </p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>