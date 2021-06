ಬಿಲ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್‌ ಜೋನಾಸ್‌ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಳೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಾಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲೇಸರ್ ಉಡುಪು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

