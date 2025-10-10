ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಗೂಡುದೀಪವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

<p>ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ದೀಪದ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ದೀಪವಾಳಿ ದೀಪಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗೂಡು ದೀಪವನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೂಡು ದೀಪ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.</p><p>ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ದೀಪಗಳನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಗೂಡುದೀಪ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಜಯಪುರ–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ.<p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೂಡುದೀಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p><strong>ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳು (ಎ4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯದು)</p></li><li><p>ಕತ್ತರಿ</p></li><li><p>ಗಮ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್-ಸೈಡೆಡ್ ಟೇಪ್</p></li><li><p>ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ರೂಲರ್</p></li><li><p>ಥ್ರೆಡ್ (ದಾರ)</p></li><li><p>ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್</p></li><li><p>ಮಿನುಗು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗಜಗಳು</p></li></ul>.<p><strong>ಕಾಗದದ ಗೂಡುದೀಪ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತಗಳು ಹೀಗಿವೆ.</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ, ಕಾಗದದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮಡಿಚಿ.</p></li><li><p>ಕಾಗದ ಮಡಿಚಿದ ಅಂಚಿನಿಂದ ನೇರವಾದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅದರ ಎದುರು ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗ ಬೀಡಬೇಕು. ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ರೇಖೆ ಎಳೆದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.</p></li><li><p>ನಂತರ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಮ್ನಿಂದ ತುದಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದರೂ ಸೂಕ್ತ.</p></li><li><p>ಕಾಗದವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಗದದಿಂದ ನೇತು ಹಾಕಲು ಹಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. </p></li><li><p>ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನುಗು ಹಾಗೂ ಕಾಗಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಅದರ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಗೂಡುದೀಪ ಸಿದ್ದವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪವನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಬಹುದು.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>