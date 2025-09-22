ಮರಣದ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ₹4 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ₹71 ಸಾವಿರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><h3><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳು</strong></h3><ul><li><p>ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಬೇಕು</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 90 ದಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು</p></li></ul><h3><strong>ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</strong></h3><p>ಹಂತ 1: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ <a href="https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login">https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login </a>ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.</p><p>ಹಂತ 2: ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಎಂಬ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ</p><p>ಹಂತ 3: ‘ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ‘ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.</p><p>ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.</p><p>ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಬರುವ ಓಟಿಪಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.</p><p>ಹಂತ 4: ‘ನೋಂದಣಿ‘ ಎಂಬ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. </p><p>ಹಂತ 5: ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ "ಸಲ್ಲಿಸು" ಎಂಬುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ.</p><h3><strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></h3><h4>90 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ</h4><h4>ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್</h4><p>ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ</p><p>ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ</p>.ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ.<h3><strong>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</strong></h3><p>ಹಂತ 1: ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ <a href="https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login">https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login </a>ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಲಾಗಿನ್‘ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.</p><p>ಹಂತ 2: ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಓಟಿಪಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.</p><p>ಹಂತ 3: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ 'ಸ್ಕೀಮ್' ಎಂಬ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. </p><p>ಹಂತ 4: ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.</p><p>ಹಂತ 5: ನೀವು ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ "ಸಲ್ಲಿಸು" ಎಂಬುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ.</p><p>ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು..</p><p>ಹಂತ 1: ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ <a href="https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login">https://kbocwwb.karnataka.gov.in/login</a> ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಲಾಗಿನ್‘ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.</p><p>ಹಂತ 2: ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಓಟಿಪಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.</p><p>ಹಂತ 3: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ 'ರಿನಿವಲ್' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ</p><p>ಹಂತ 4: ನೀವು ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ "ಸಲ್ಲಿಸು" ಎಂಬುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ.</p>.ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಆಗುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<p><strong>ಸೂಚನೆ:</strong> ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿರಬೇಕು.</p><p><strong>ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></p><p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ</p><p>ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ</p><p>ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮರಣ ಪತ್ರ</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ</p><p>ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್</p><p>ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ</p><p>ನಾಮಿನಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ</p><p>90 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>