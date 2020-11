ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ 51 ರನ್‌ ಗೆಲುವು

ಸಿಡ್ನಿ: ಭಾರತ ಎದುರಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 51 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (ಎಸ್‌ಸಿಜಿ) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಆಸೀಸ್‌ ತಂಡ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 389 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು.

ಸ್ಟೀವ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌ 104, ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ 83, ಮಾರ್ನಸ್ ಲಾಬುಶೇನ್ 70, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೇಲ್‌ 63 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

390 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 338 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 89, ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ 76, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 30 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ 3, ಆ್ಯಡಂ ಜಂಪಾ 2, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

That's that from the 2nd ODI.

Australia win by 51 runs and take an unassailable lead of 2-0 in the three-match ODI series.#AUSvIND pic.twitter.com/Li1Mvc65fK

— BCCI (@BCCI) November 29, 2020