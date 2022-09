ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ‘ನಾಗಿಣಿ‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌’ಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

ದುಬೈ: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಎದುರಾಗಿದ್ದ 'ನಾಗಿಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್' ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಲಂಕಾ ಆಟಗಾರ ಚಮಿಕ ಕರುಣಾರತ್ನೆ ನಾಗಿಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

2018 - Nagin Celebration by Bangladesh after knocking out Sri Lanka from Nidahas Trophy.

2022 - Nagin Celebration by Chamika Karunaratne after knocking Bangladesh out of Asia Cup. pic.twitter.com/Po7yhyeAb5

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2022