ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ‘ಅಭ್ಯಾಸ’

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಸೂರ್ಯ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಒಮನ್ ಎದುರಾಳಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:26 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್
Team IndiaAsia cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT