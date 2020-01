ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ ಚರ್ಚ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್‌ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಳನ್ನೂ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟಿದ ಲಿಯೊ ಕಾರ್ಟೆರ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನೆನಪು ತರಿಸಿದರು.

ಕಂಟೆರ್‌ಬರ್ರಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌–ನಾರ್ಥೆನ್‌ ನೈಟ್ಸ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ನೈಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅಂತೊನ್‌ ಡೆವಿಚ್‌ ಎಸೆದ 16ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಲಿಯೊ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಲಿ ಓವಲ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನೈಟ್ಸ್‌ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 220 ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ 10.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 104 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಲಿಯೊ ರನ್‌ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹಾಗೂ 3 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ 70 ರನ್‌ ದೋಚಿದರು.

ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ 222 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

36 off an over!

Leo Carter hit 6 sixes in a row and the @CanterburyCrick Kings have pulled off the huge chase of 220 with 7 balls to spare at Hagley Oval!

— Dream11 Super Smash (@SuperSmashNZ) January 5, 2020