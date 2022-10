44ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ನವದೆಹಲಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಗುರುವಾರ 44ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ), ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌, 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿಐ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

3⃣7⃣4⃣ international games 👍

1⃣7⃣2⃣5⃣3⃣ international runs 💪

Second batter to score an ODI double hundred 👌

Only #TeamIndia cricketer with two Test triple tons 🙌 Here's wishing the 2⃣0⃣0⃣7⃣ World T20 & 2⃣0⃣1⃣1⃣ World Cup-winner, @virendersehwag, a very happy birthday. 🎂 👏 pic.twitter.com/RfP4f6AY96 — BCCI (@BCCI) October 20, 2022

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಗೂ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವೀರೂ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Chauke pe chauka maarte huye 44 par pahunch gaye. Ab 44 se 50 ke liye 6 banta hai!😜 Happy birthday Viru! pic.twitter.com/4Kh8QksvRi — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 20, 2022

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಮತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Many many happy returns of the day @virendersehwag Sir. No one entertained us like you 👑 — Smriti Mandhana (@mandhana_smriti) October 20, 2022

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್‌) ಪ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ 2015ರ ಅ.20ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಆಟಕ್ಕೂ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. 2017ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಇಲೆವೆನ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

The song every opposition sang when the सुल्तान of मुलतान stepped on to the field! 🤪 Happy Birthday @virendersehwag! Sher ki dahaad 🦁 aur Viru ke vaar 💪🏻 ka koi muqabla nahi! Lots of love brother ❤️🤗 pic.twitter.com/hFIJnd9i98 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 20, 2022