IPL-2022 | ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ; ಫೋಟೊ ವೈರಲ್

ಐಪಿಎಲ್‌–2022 ಟೂರ್ನಿಯ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವ ಜೋಡಿ, ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಟಿವಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಪಡೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಐದನೇ ಓವರ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಲಿಪ್‌ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಧನಂಜಯ್ ಝಾ ಎನ್ನುವವರು, 'ಈ ಜೋಡಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

This couple took the IPL Match to next level😂 #DCvsGT #IPL2022#PuneCouple Lagta h Oyo ke price high chal rhe Pune me😂 pic.twitter.com/skiQQpCdNV — Dhananjay Jha (@DhananjayHans) April 2, 2022

'ನನ್ನ ದೇಶ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Mera desh badal raha hai aaage badh raha hai 😂 pic.twitter.com/d0U7ZqXGVU — ✨ (@Kourageous7) April 2, 2022

'ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಮ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶುಭಂ ಅಗರವಾಲ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: Kiss cam now introduced in IPL pic.twitter.com/bSL7GrumZy — Subham Agrawal (@ca_whotravels) April 2, 2022

ಪ್ರಯಾಗ್ ಎನ್ನುವವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಆಶಿಶ್ ಎಂಬವರು, 'ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಕುರಿತು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗದ್ದಲವೇಕೆ? ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಹೀನವಾದ ಪೋಸ್ಟ್‌' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I swear this happens in most parts of the world and no one gives a damn. Why fuss about it? Pointless post. https://t.co/sNImCn4IoP — Ashish (@damned_reality) April 4, 2022

ಪ್ರಯಾಗ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಚಿರಾಗ್‌ ಬರ್ಜತ್ಯ ಎನ್ನುವವರು, 'ಜೋಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿನೋದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Jokes aside, IPL should be launching something like kiss cam . It will be so much fun and it will make our people more acceptable for public affection https://t.co/avNdFNNg0Y — Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) April 3, 2022

ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Ipl may come and go bruh but this stays pic.twitter.com/yydMGaL35a — Bhumika (@thisisbhumika) April 3, 2022

*Me start Watching ipl with my family* That one couple:- pic.twitter.com/hG4tlzMKr0 — Pintukumar (@Kumarpintu12171) April 2, 2022

A couple should support the different teams in IPL so that they can get the chance on every ball to celebrate like this. 🤣 — Dr. Deepak Motwani (@DeepakMotwanii) April 3, 2022

ಗುಜರಾತ್‌ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 14 ರನ್‌ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಿಸಿತ್ತು.