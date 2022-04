ಮುಂಬೈ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 71ನೇ ಶತಕದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪವವರೆಗೂ ತಾನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಅವರ 71ನೇ ಶತಕದವರೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

If this motive will took by all the girls in India

Definitely there is an economic crisis will be seen in India😜🥳😂 @imVkohli #RCBvsMI #NarendraModi #India #EconomicCrisis #CSK #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/BZrbuNOSEY

— tarun kumar (@tarunku71821784) April 9, 2022