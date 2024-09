Innings Break!



A mammoth 199 run partnership between @ashwinravi99 (113) & @imjadeja (86) steers #TeamIndia to a first innings total of 376.



Scorecard - https://t.co/jV4wK7BgV2… #INDvBAN@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UWFcpoxN9U