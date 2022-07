IND vs ENG: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂತ್ ಆಸರೆ; ಟೀ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ 174/5

ಎಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್: ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂತ್ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಟೀ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 44 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 174 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs ENG: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯ; ವ್ಯಾಪಕ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿ

98 ರನ್ನಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುರಿಯದ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 76 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಂತ್ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

Tea on Day 1 of the 5th Test.

A 76* run partnership between @RishabhPant17 & @imjadeja as #TeamIndia go into Tea with 174/5 on the board.

Scorecard - https://t.co/xOyMtKJzWm #ENGvIND pic.twitter.com/WCgp09vcPU

— BCCI (@BCCI) July 1, 2022