IND vs ENG: ಪಾಂಡ್ಯಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್; ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 260 ರನ್ ಗುರಿ

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ 260 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (24ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್), ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (60ಕ್ಕೆ 3) ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (66ಕ್ಕೆ 2) ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ 45.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 259 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮಗದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ 260 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.

Jason Roy ☑️

Ben Stokes ☑️

Jos Buttler ☑️

Liam Livingstone ☑️@hardikpandya7 is our Top Performer from the first innings for his brilliant bowling figures of 4/24 in 7 overs.

A look at his bowling summery here 👇👇#ENGvIND pic.twitter.com/JxCq1otKUH

— BCCI (@BCCI) July 17, 2022