IND vs ENG 2nd Test: ರೋಹಿತ್ ಶತಕ; ಟೀ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ 189/3

ಚೆನ್ನೈ: ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಟೀ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 54 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಯೋಚಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶತಕಗಳು ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (0) ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (21) ಜೊತೆಗೆ 85 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಭಾಗಿಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs ENG: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ 7 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

ಆದರೆ ಪೂಜಾರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 86 ರನ್ನಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

1⃣0⃣0⃣-run partnership! 👏👏@ImRo45 & @ajinkyarahane88 complete a fine century stand as #TeamIndia move closer to 190 in the 2nd @Paytm #INDvENG Test! 👌👌

Follow the match 👉 https://t.co/Hr7Zk2kjNC pic.twitter.com/vtvsfaIfLn

— BCCI (@BCCI) February 13, 2021