IND vs NZ: ಸೂರ್ಯ ಶತಕದ ಅಬ್ಬರ, ಹೂಡಾಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಮೌಂಟ್ ಮಾಂಗನೂಯಿ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಅಜೇಯ 111) ಅಮೋಘ ಶತಕ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ (10ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್) ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 65 ರನ್‌ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದರ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 191 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 126 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಕಿವೀಸ್ ಪರ ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಗರಿಷ್ಠ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸಿತು.

ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ (25), ಗ್ಲೆನ್ ಪಿಲಿಪ್ಸ್ (12), ಡೆರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (10), ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್ (0) ಹಾಗೂ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (0) ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ 2.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ತೆತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.

A well deserved Player of the Match award for @surya_14kumar as #TeamIndia win by 65 runs in the 2nd T20I 👏👏

Scorecard - https://t.co/OvmynDiyd8 #NZvIND pic.twitter.com/TuYSRsIIgQ

— BCCI (@BCCI) November 20, 2022