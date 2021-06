WTC FINAL: ವಿಲನ್ ಆದ ಮಳೆ; ಮೀಮ್ಸ್ ವೈರಲ್

ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಣ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌ನ ರೋಸ್ ಬೌಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಕೋವಿಡ್ ಜೀವ ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯ'ದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಡಬ್ಲ್ಯು‌ಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೀಮ್ಸ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್ ಅನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸರಣಿಗಳ ಬಳಿಕ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಳೆಯು 'ವಿಲನ್' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಮೀಮ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಆನಂದಿಸಿ...

Need someone from team India to tell rain to move somewhere else like Kedar Jadhav did in 2019 World Cup. pic.twitter.com/zrFZDwyHTk — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 18, 2021

Leaked picture of Kane Williamson Batting and Rishab Pant keeping on Day 5 of the WTC final 😤😤🥺🥺 pic.twitter.com/cdi5ZXUDPD — 🌝 HIT YADUVANSHI 🏏🇮🇳 (@HitKandoriya) June 18, 2021