ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs SA T20I | ಅಕ್ಷರ್ ಅಲಭ್ಯ; ಶಾಬಾಜ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:10 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Team IndiaSouth africaT20 cricketAxar Patel

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT