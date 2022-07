ರೋಹಿತ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಬ್ಬರ: ವಿಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 68 ರನ್‌ ಗೆಲುವು

ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್: ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಬಸವಳಿದರು.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು 68 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Commonwealth Games ಟಿ20: ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಜಯ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 190 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ವಿಂಡೀಸ್‌ ನಿಗದಿತ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 122 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಶಮರ್‌ ಬ್ರೂಕ್ಸ್‌ (20) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್‌ ಎನಿಸಿದರು. ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್, ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್‌ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

ರೋಹಿತ್‌ ಮಿಂಚು: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ರೋಹಿತ್ (64; 44ಎ,4X7, 6X2) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆದ ಅನುಭವಿ ದಿನೇಶ್ (ಔಟಾಗದೆ 41, 19ಎಸೆತ, 4X4, 6X2) ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದರು. ಮುರಿಯದ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ (ಔಟಾಗದೆ 13) ಅವರು 52 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದವು.

ರೋಹಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 4.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಐದನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕೇಲ್ ಹುಸೇನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಔಟಾದರು. ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೇ ಔಟಾದರು.

ರಿಷಭ್ (14 ರನ್) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (1) ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರೋಹಿತ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು.

A dominant performance by our bowlers 👏👏#TeamIndia win the 1st #WIvIND T20I by 68 runs and take 1-0 series lead 💪 pic.twitter.com/H15eUfQZoK

— BCCI (@BCCI) July 29, 2022