Ind A Vs Aus A: ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್‌ ಆಸರೆ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ 74;92ಎ, 4x9) ಆಸರೆಯಾದರು. ಎರಡನೇ 'ಟೆಸ್ಟ್'ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೆಲುವಿಗೆ 412 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 41 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ 243 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (ಔಟಾಗದೇ 44) ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (ಔಟಾಗದೇ 1) ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 226 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಬುಧವಾರ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಂಡವು ನಾಯಕ ನೇಥನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ (ಔಟಾಗದೇ 85;149ಎ) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದ ಬಲದಿಂದ 46.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 185 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p>.<p><strong>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ:</strong> 98 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಕ್ಕೆ 532 ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. </p><p> <strong>ಭಾರತ ಎ:</strong> 52.5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 194. </p><p><strong>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ:</strong> 46.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 185 (ನೇಥನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ ಔಟಾಗದೇ 85, ಜೋಷ್ ಫಿಲಿಪ್ 50; ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 42ಕ್ಕೆ 3, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 50ಕ್ಕೆ 3, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 20ಕ್ಕೆ 2, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ 29ಕ್ಕೆ 2). </p><p><strong>ಭಾರತ ಎ:</strong> 41 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 169 (ನಾರಾಯಣ ಜಗದೀಶನ್ 36, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ 74 (ಗಾಯಾಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಔಟಾಗದೇ 44).</p>