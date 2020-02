‘ಕೊಹ್ಲಿಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಮ್ರಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ’

ನವದೆಹಲಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಂಜಯ್‌ ಮಂಜ್ರೇಕರ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಜಯ್‌, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾಕ್‌ ಸೋಲುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

India under Virat in NZ reminds me of Pakistan under Imran. Strong self belief as a team. Pakistan under Imran found different ways of winning matches, often from losing positions. That only happens when the self belief is strong.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 3, 2020