Ind vs Ban ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಯಷ್ಟಿಕಾ 50, ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ 230 ರನ್ ಗುರಿ

ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಎದುರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು 229 ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 229 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (30) ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (42) ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 74 ರನ್‌ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, 14ನೇ ಓವರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಎರಡು ಓವರ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್‌ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದ ರಿತು ಮೋನಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ನಹೀದ ಅಕ್ತರ್‌ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರನ್‌ ಓಘಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.

43ನೇ ಓವರ್‌ ವರೆಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆಡಿದ ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (26), ಪೂಜಾ (30) ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ್‌ ರಾಣಾ (27) ತೋರಿದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.

𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸

After opting to bat first, #TeamIndia have posted a competitive 229-7. @YastikaBhatia top scores with 50.

Stay tuned as our bowlers will be in action after a break.

Details ▶️ https://t.co/ZOTtBWYhWG#CWC22 | #INDvBAN pic.twitter.com/EUQkKmBMuo

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 22, 2022