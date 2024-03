IND vs ENG: ರೋಹಿತ್, ಗಿಲ್ ಶತಕ; ಸರ್ಫರಾಜ್ ಫಿಫ್ಟಿ: ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಭಾರತ

Of hundreds and celebrations! 👏 🙌



Rohit Sharma 🤝 Shubman Gill



Follow the match ▶️ https://t.co/jnMticF6fc #TeamIndia | #INDvENG | @ImRo45 | @ShubmanGill | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yTZQ4dAoEe