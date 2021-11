ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ, ‘ಅಮೂಲ್ಯ‘ ಕ್ಷಣ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್

ದುಬೈ: ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಉಪನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ‘ಅಮೂಲ್ಯ’ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು’ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಇದು ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ್ದು’ಎಂದು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Huge respect to @imVkohli and co. for taking the time 🤜🤛 pic.twitter.com/kdFygnQcqj

— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 5, 2021