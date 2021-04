ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕಿನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅತ್ತ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಈ ಅದ್ಭುತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೇ ಟೂರ್ನಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ತಂಡದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮನೋಬಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಲ್ ಸಮಯವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಆಡುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

T-2 Days: Virat Kohli and AB de Villiers at RCB’s practice session

Full squad training at Chepauk, and some pep talk from the experienced folks, catch what happened at yesterday’s practice session on @myntra presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/RSXKv6xD6B

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 8, 2021