IPL 2021: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ವರ್ತನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ

ಚೆನ್ನೈ: ಬೌಲರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರನ್ ಕದಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್, ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಂಡೀಸ್ ದಿಗ್ಗಜನ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

If only people didn't Character Assassinated Ravi Ashwin when he did, other players wouldn't hesitate to do it too.

Experienced Player like Pollard don't know what they are doing ? You want warning for this ? He knows they can't run me out, so lets take the benefit. https://t.co/blW8iShcwH

— Andy. (@WeBleedBlue007) April 23, 2021