IPL 2021: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನಿಸಿದ ಧೋನಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್..!

ಮುಂಬೈ: ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದ ಧೋನಿ, ಹಾಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು.

This part of my life, this little part, is called happiness. @MSDhoni 🥺💛 #KKRvCSK #Dhoni pic.twitter.com/WTrIblN73a

ಧೋನಿ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗಲೇ 16.3 ಓವರ್‌ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಿದ ಮಹಿ, ಕೇವಲ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎತ್ತಿದ ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#Dhoni At Six Yellow on my mind💛 All the best #csk #CSKvsKKR #WhistlePodu #CSKvsKKR pic.twitter.com/IEA0qBCtg3

ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಧೋನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ 39ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

The one Six of MS Dhoni was enough for me. It was great catch from Eoin Morgan. #CSKvsKKR #Dhoni pic.twitter.com/qeKqHytNgM

That one Six of MS Dhoni was enough for me. It was great catch from Eoin Morgan. #CSKvsKKR #Dhoni #Yellove pic.twitter.com/cHLanoz3XH

This small innings today gave me Nostalgia 😌 and this six made me cry 🥺😘

"Dhoni.....Dhoni👏🏻👏🏻👏🏻"

Just Enjoy him till he is Playing ❤️#Dhoni #MSDhoni #KKRvCSK #CSK #CSKvKKR pic.twitter.com/guLeMoJw9l

— Namit Pareek 😷 ( Wear Mask 🙏 ) (@pareek_namit) April 21, 2021