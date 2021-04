IPL 2021: RCB vs DC - ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಬ್ಬರ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 172 ರನ್ ಗುರಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ಗೆ (ಡಿಸಿ)172 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕದ (ಔಟಾಗದೆ 75 ರನ್, 42 ಎಸೆತ) ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 171 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಆವೇಶ್, ಇಶಾಂತ್: ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಅವೇಶ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ (11 ರನ್, 12 ಎಸೆತ) ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (17 ರನ್, 14 ಎಸೆತ) ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.

ತಂಡವು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ (25 ರನ್, 20 ಎಸೆತ) ತುಸು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಭೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಎಬಿಡಿ ಅಬ್ಬರ: ತಂಡವು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಟಿದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ತೋರಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಸಹ (6 ರನ್, 9 ಎಸೆತ) ರಬಾಡ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಔಟಾಗದೆ 3 ರನ್‌ (2 ಎಸೆತ) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎಬಿಡಿ

ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5,000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 161 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Mt. 5K for Mr 360@ABdeVilliers17 now has 5000 runs in #VIVOIPL and he gets there in 161 innings. After Warner, he is only the second overseas player to reach the mark. https://t.co/NQ9SSSBbVT #DCvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/rCRVimv3YR

— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2021