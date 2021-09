ಶಿಮ್ರೊನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ದುಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಶಿಮ್ರೊನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.



ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೂದಲಿಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಲಿ ವರ್ಣದ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಶಿಮ್ರೊನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ತೋರಿರುವ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Shimron Hetmyer having #DelhiCapitals jersey colour in his hair, unreal dedication for his team....! 😅😂 pic.twitter.com/JeetGu1k5r

They showed Shimron Hetmyer on screen & Sunil Gavaskar instantly asked Ian Bishop if he ever thought of doing something like that 😆😆#DCvsSRH #IPL2021 https://t.co/3D4wJ3KCAj

— Nishant Salvi (@Nishantsalvi_19) September 22, 2021