ಮುಂಬೈ: ನಾಯಕ ಫಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ (88) ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (41*) ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 205 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನೇಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ (32*) ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಟಾಸ್ ಸೋತರೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಹಾಗೂ ಅನುಜ್ ರಾವತ್ (21) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೊದಗಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು.

You do not want to miss this @RCBTweets fans 😉😉

FAF pulls off an ABD in #RCB colours 😉

Watch ▶️ https://t.co/M4eg57WM6a #TATAIPL #PBKSvRCB pic.twitter.com/iF73raQIBE

— IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2022