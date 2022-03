ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಾಗಿಸಿದರು.

ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ವರುಣ್ ಆ್ಯರನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಮಾರು 25 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಾ ಡೈವ್ ಹೊಡೆದು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.

CATCH THAT, Shubman 👏👏 ICYMI - An outstanding leaping catch from @ShubmanGill that ended Evin Lewis's stay out there in the middle. Full video 📽️📽️https://t.co/le0ebbkUdw #TATAIPL #GTvLSG pic.twitter.com/90Sq0Qkdrt — IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2022

ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಲೂಯಿಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಖನೌ 3.3 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡಗಳಾದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.