ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಲು ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

ದುಬೈ: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೋಹಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕುತೂಹಲವೆನಿಸಿದೆ.

ಏನಾದರೂ ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ ಅದೇ ಗುಂಪಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"All these players are not just made in one or two days... Its a lot of hard work that they have put in." 💥

Ro talks about his journey with #MI and the special bond that he shares with this group 💙#OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 #KhelTakaTak @ImRo45 @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/rwYL2txiXi

