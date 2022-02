IPL Auction 2022: ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಲಾದ 'ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್' ಧುಳ್; ಬಾವಾಗೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದೇ ವರ್ಷ (2022) ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಯಶ್ ಧುಳ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಧುಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಾಖಲೆಯ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಧುಳ್, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಚೈಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ ಅವರೀಗ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್–ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾವಾಗೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ

ಧುಳ್‌ ಪಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ ಬಾವಾ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 2 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಉಗಾಂಡ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 162 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದ ಬಾವಾ, ಭಾರತ 326 ರನ್ ಗಳ ಭಾರೀ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.

India's U19 World Cup winning captain this year, Yash Dhull is SOLD to @DelhiCapitals for INR 50 Lakh#TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 13, 2022