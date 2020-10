IPL–2020 | DC vs RR: ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಗೆಲುವಿಗೆ 185 ರನ್ ಗುರಿ

ಶಾರ್ಜಾ: ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 184 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ತೋರಿದ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 79 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ (19), ಶಿಖರ್ ಧವನ್‌ (5) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ (22) ಮತ್ತು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ (5) ಇಲ್ಲದ ರನ್‌ ಕದಿಯಲು ಹೋಗಿ ರನೌಟ್‌ ಆದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕಸ್‌ ಸ್ಟೋಯಿನಸ್‌ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 30 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಸ್ಟೋಯಿನಸ್‌ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 45 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್‌ (17) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಲ್‌ ಪಟೇಲ್‌ (16) ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 180ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ತ್ಯಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋ ಟೈ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್‌ ತೆವಾಟಿಯಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

