ಇರಾನಿ ಕಪ್: ಪಾರ್ಥ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ; ಅಭಿಮನ್ಯು ಅರ್ಧಶತಕ

<p><strong>ನಾಗ್ಪುರ</strong>: ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಥ್ ರೇಖಡೆ (24ಕ್ಕೆ2) ಅವರ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವು ಇರಾನಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವು ಅಥರ್ವ್ ತೈಡೆ (ಅಜೇಯ 118) ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ 101. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 342 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವು 53 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (52; 112ಎ, 4X6) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 42) ಹಾಗೂ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (ಔಟಾಗದೇ 1) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಲು ರಜತ್ ಪಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ 200 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ವಿದರ್ಭ: 101.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 342 (ಅಥರ್ವ ತೈಡೆ ಔಟಾಗದೇ 118, ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್ 91, ಆಕಾಶದೀಪ್ 51ಕ್ಕೆ3, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ 74ಕ್ಕೆ3, ಸಾರಾಂಶ್ ಜೈನ್ 94ಕ್ಕೆ2) ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: 53 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ142 (ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ 52, ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಔಟಾಗದೇ 42, ಪಾರ್ಥ್ ರೇಖಡೆ 24ಕ್ಕೆ2)</p>