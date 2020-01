ರನ್, ಶತಕ–ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಂ.1: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ‘ದಶಕದ ಹೀರೋ’ ವಿರಾಟ್

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕ (2010–2020) ಮೂರು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಲ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್‌ಎಸ್‌) ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೈತ್ಯ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಪುಟಿದೇಳಲು ಎಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಛಾಪು ಮೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದ ಹಲವರು ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹಿನ್ನಲೆಗೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಶಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.

ದೆಹಲಿಯ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು 31. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.



ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರತ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ



ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಿಂಕ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು 2019ರ ವಿದಾಯವನ್ನೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ದಶಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.

2008ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2010 ಮತ್ತು 2011ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದುಡುಕು ಸ್ವಭಾವದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಆಗಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೊದಲೆರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಲು ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು, ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರು.

ದಶಕದ ಪ್ರಭುತ್ವ

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 401 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 21,444 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2010–2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 386. ಇಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 20,960 ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಶೀಂ ಆಮ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 15,185 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ನಡುವೆ 5,775 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಸ್ಡನ್‌ ಗುರುತಿಸಿರುವ ದಶಕದ ಐವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. (ಸ್ಟೀವ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌, ಡೇಲ್‌ ಸ್ಟೇನ್‌, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು)

Virat Kohli this decade:

🏏 5,775 more international runs than anyone else 🤯

🏏 22 more international hundreds than anyone else 😮 pic.twitter.com/u1ZA97ARRn

— ICC (@ICC) December 24, 2019