ಪರ್ತ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಿಂಕ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ನಸ್ ಲಾಬುಶೇನ್‌, ಈ ವರ್ಷ ಆಡಿದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ (123) ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯೂ ಅವರದಾಯಿತು.

ಮಾರ್ನಸ್‌ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 10 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳ 15 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 3 ಶತಕ ಹಾಗೂ ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 68.13ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,022 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Of batsmen to have scored at least 1,000 Test runs, Marnus Labuschagne currently has the 12th highest batting average (58.05) of all time. #AUSvNZ pic.twitter.com/InhHvK46ju

— ICC (@ICC) December 14, 2019