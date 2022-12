ಟೆಸ್ಟ್ | ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಲಾಬುಶೇನ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭರವಸೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಾರ್ನಸ್‌ ಲಾಬುಶೇನ್‌ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ರೇಟಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಐಸಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ನಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 937 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಕೇವಲ 52 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲೇ 3,041 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಾರ್ನಸ್‌, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕತೆ ಡಾನ್‌ ಬ್ರಾಡ್‌ಮನ್‌ ಅವರು 23 ಪಂದ್ಯಗಳ 33 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲೇ 3 ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಸದ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

The No.1 Ranked Test batter - Marnus Labuschagne scores yet another ton! pic.twitter.com/OmYnk68FEn

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 8, 2022