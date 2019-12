ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಅಡಿದರು. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಟಗಾರನಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಂಚಿಯ ಹುಡುಗ 2004ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 23ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎದುರು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ರನ್‌ ಗಳಿಸದೆ ರನ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ರನ್‌ ಕಸಿಯಲು ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 11 ರನ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರಣಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಧೋನಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಪೇರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ (2005ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌) ಧೋನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಧೋನಿ 123 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 148 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ದಂಗುಬಡಿದಂತಾಗಿತ್ತು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಎಸ್‌ಡಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಕಂಡಿತು.

