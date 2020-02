IND vs NZ | ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್: ಸರಣಿ ಸಮಬಲಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಹೋರಾಟ

ಆಕ್ಲೆಂಡ್: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಟಾಮ್‌ ಲಾಥಮ್‌ ಬಳಗ 5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 17 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಗ‌ಪ್ಟಿಲ್‌ (11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್‌) ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲಸ್‌ (19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್‌) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಸ್‌ ಟೇಲರ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್‌ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಡೆತ್ ಓವರ್ ಪರಿಣತ ಬೌಲರ್ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಯುವ ವೇಗಿ ನವದೀಪ್‌ ಶೈನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Captain @imVkohli wins the toss and elects to bowl first in the 2nd ODI against New Zealand. pic.twitter.com/DYkaYSCyzy

— BCCI (@BCCI) February 8, 2020