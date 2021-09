'ಈಗ ನೆಕ್ಕಬಹುದು' - ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಭಜನ್ ಗರಂ

ನವದೆಹಲಿ: 2007ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೊಚ್ಚಲ ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ 14 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಂಚಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

When your FAITH become stronger than your FEAR … then your dream can become a reality #champions #T20WorldCup2007 #TeamIndia pic.twitter.com/fuOWN2VLba

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 24, 2021