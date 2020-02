ಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ | ಬಾಂಗ್ಲಾ–ಕಿವೀಸ್ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸವಾಲು

ಪೊಷೆಫ್‌ಸ್ಟ್ರೂಮ್‌: 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ವೆಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಗುಂಪು ಅಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ಧಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಲಾ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ರಹಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ: ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ, ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ್ದು

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕಟ್‌ ಜಯ (ಗುಂಪು ಹಂತ)

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಜಯ (ಗುಂಪು ಹಂತ)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ರದ್ಧು (ಗುಂಪು ಹಂತ)

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 104 ರನ್ ಜಯ (ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌)

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ್ದು

ಜಪಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ: ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ (ಗುಂಪು ಹಂತ)

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 3 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ (ಗುಂಪು ಹಂತ)

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 44 ರನ್‌ ಸೋಲು (ಗುಂಪು ಹಂತ)

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಜಯ (ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌)

ICC UNDER-19 WORLD CUP 2020

BANGLADESH UNDER 19s vs NEW ZEALAND UNDER 19s

SEMI FINAL 02 | FEBRUARY 06, 2020 (TODAY)

POTCHEFSTROOM | LIVE : 2:00 (BST) | LIVE ON : GAZI TV#u19cwc #ksports #ksportsbd pic.twitter.com/5aNl2bjoHV

— K-SPORTS (@ksportsbd) February 6, 2020