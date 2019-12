ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಎದುರು 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 13ರಂದು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 208 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

13 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 12 ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿದ್ದ ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 392 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 141 ರನ್‌ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ‘ 208 ರನ್‌, 153 ಎಸೆತಗಳು, 13 ಬೌಂಡರಿ, 12 ಸಿಕ್ಸರ್‌. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2017ರ ಇದೇ ದಿನ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

🏏 208* runs

🏏 153 balls

🏏 13 fours

🏏 12 sixes#OnThisDay in 2017, Rohit Sharma scored his third double hundred in ODI cricket 💯💯 pic.twitter.com/titkkaMT2U

— ICC (@ICC) December 13, 2019