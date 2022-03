PAK vs AUS: 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಬರ್

ಕರಾಚಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಆಜಂ, 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡಿದ ಬಾಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PAK vs AUS | ಪಾಕ್ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಿದ ರಿಜ್ವಾನ್, ಬಾಬರ್

ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಅಥರ್ಟನ್ (492 ಎಸೆತ) ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾರ್ಬರ್ಟ್ ಸಕ್ಲಿಫ್ (462 ಎಸೆತ), ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (443 ಎಸೆತ) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಾಬರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

425 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬಾಬರ್ 21 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

World record for Babar Azam - Highest score by a captain in the 4th innings in Test cricket history. pic.twitter.com/eqbHCTZSrL

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 16, 2022