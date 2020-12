ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಡೇಜಗೆ 'ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್' ನೀಡಿದ ದಾದಾ

ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾ: ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಮೂಲಕ ಆಸೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಗ, ಕ್ಲೀನ್‌ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖಭಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಸೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, 'ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪರ ವಾಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡವಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಡೇಜಾ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

Good win for india inspite of series loss..hopefully it will turn things around as it's a long tour ..jadeja and Pandiya can be huge assets to this team in the long run ..plays at difficult positions ..@bcci @JayShah @ThakurArunS

