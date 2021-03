ರಾಯ್‌ಪುರ: ನಾಯಕ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (65), 'ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್' ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (49*) ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (35) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿರೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು 12 ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಂಡೀಸ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಬ್ರಿಯನ್ ಲಾರಾ (46), ಡ್ವೇಯ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ (63) ಮತ್ತು ನರಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋನರೈನ್ (59) ಹೋರಾಟವು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸಿತ್ತು.

#INDLvsWIL

Here are few stills from tonight's match against the West Indies Legends. A cracker of a match that saw us go into the finals of the @RSWorldSeries.

Watch LIVE only on @Colors_Cineplex, #RishteyCineplex and for free on @justvoot. #UnacademyRoadSafetyWorldSeries pic.twitter.com/eI0yIZvXv5

— India Legends (@IndiaLegends1) March 17, 2021